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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магия Абаскаля закончилась: «Спартак» второй тур подряд проигрывает, ведя по ходу матча в счёте

 
11 Сентября 2022 • 21:41 Комментировать (7)
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

«Спартак» второй тур подряд открыл счёт, но вновь проиграл. «Красно-белые» в каждом тайме забили «Ростов» по голу, а пропустили по два. Благодаря этому успеху подопечные Валерия Карпина вышли на третье место.

Протокол игры  
Ростов4:2Спартак Москва
  24'Промес Куинси (0:1)
(1:1) Полоз Дмитрий28'  
(2:1) Уткин Даниил34'  
(3:1) Комличенко Николай53'  
(4:1) Полоз Дмитрий70'  
  76'Соболев Александр Сергеевич (4:2)
Песьяков СергейМелёхин ВикторСильянов АлександрОсипенко МаксимЧернов Евгений 88' (Лангович Андрей ( 88') Селява Александр 68' (Щетинин Кирилл ( 68') Глебов ДанилТугарев Роман 67' (Байрамян Хорен ( 67') Полоз Дмитрий 80' (Мельников Степан ( 80') Комличенко Николай 78' (Голенков Егор ( 78') Уткин Даниил
Запасные: Прохин ДанилаНтумба Муамба АртёмЦулая МихаилМедведев НикитаПоярков НиколайМиронов АлексейМухин Александр
Селихов АлександрХлусевич ДаниилЧернов Никита 72' (Мелёшин Павел ( 72') Джикия ГеоргийРыбус Мацей  68' 72' (Маслов Павел ( 72'  89') Денисов Даниил 52' (Пруцев Данил ( 52') Умяров НаильЗобнин РоманИгнатов Михаил 72' (Классен Леон ( 72') Соболев Александр СергеевичПромес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийШитов АнтонВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов Николай
11 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Видео

0:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Потасовка на поле (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Потасовка на поле (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Девятый тур Премьер-лиги завершался в Ростове-на-Дону, где местный клуб принимал «Спартак». Этот матч в последние годы традиционно привлекает к себе внимание как соперничество Валерия Карпина и его бывшей команды. В этот раз коллективы ещё и подошли к очному матчу, имея одинаковое количество очков – по 16. Победитель поединка выходил бы на чистое третье место.

По истечении шести минут хозяева могли открыть счёт. Атака началась с выхода Песьякова за пределы штрафной, чтобы опередить соперник. В несколько пасов дончане дошли до чужой штрафной, и после передачи Полоза на рандеву с Селиховым вырвался Тугарев, но голкипер гостей выручил. В ответ спартаковский Чернов справа набрасывал футбольный снаряд на линию вратарской, где был Соболев, но форвард махнул мимо мяча. Вскоре москвичи уже провели атаку левым краем. Промес покатил пас на Игнатова в штрафную, тот в касание сделал пас в центр на Зобнина, который бил с близкого расстояния, но Песьяков выручил ворота.

После этого игра, казалось, чуть успокоилась. «Спартак» владел мячом, но ростовчане уверенно оборонялись. Однако в середине тайма преимущество «красно-белых» дало результат. Рыбус слева навесил, Промес в штрафной первым касанием перебросил мяч через Осипенко, а вторым с разворота слёта расстрелял ворота. Песьяков коснулся футбольного снаряда, но вытащить его не смог.

«Спартак» будто расслабился после этого, и «Ростов» тут же наказал. Дончане провели быструю атаку, Комличенко получил мяч недалеко от левого угла штрафной, сделал пас в центр на Полоза, который на замахе ушёл от Рыбуса и пробил в правый нижний угол. Селихов красиво летел, но спасти ворота не смог. «Ростов» после этого поймал кураж, пошёл вперёд и вскоре вышел вперёд. На этот раз Глебов слева с линии штрафной покатил в центр на Уткина, который из радиуса как рукой с левой ноги забросил мяч в правый верхний угол.

После этого игра вернулась в русло, которое было при нулевом счёте. «Спартак» чуть больше владел мячом, но «Ростов» к своим воротам всё также соперника особо не подпускал. Правда, и сами дончане особо в контратаки не убегали. В итоге на перерыв хозяева ушли, ведя в счёте.

Уже в самом дебюте второго тайма «Спартак» обязан был сравнивать счёт. Промес получил мяч на левом углу штрафной, сместился в центр и покатил правее на Хлусевича, который бил без сопротивления, но в створ не попал. «Красно-белые» вообще начали активно после перерыва, но, раскрывшись, пропустили ещё. «Ростов» пошёл в контратаку, потерял мяч. Однако тут же Рыбус обрезался на своей половине поля, Уткин перехвати футбольный снаряд, вывел Комличенко на рандеву, который легко переиграл Селихова.

«Спартак» быстро мог восстановить статус-кво, но после навеса справа и удара Зобнина головой мяч из угла вытащил Песьяков. Чуть позже Умяров после паса Рыбуса пальнул по центру из-за пределов штрафной, но получилось точно в руки голкиперу хозяев. Затем Игнатов ещё с более дальней дистанции выстрелил, но получилось совсем неточно. «Спартак» шёл вперёд большими силами, но «Ростов» очень спокойно оборонялся, не позволяя «красно-белым» что-либо создавать.

В середине второго тайма одна из нечастных вылазоа «Ростова» завершилась назначением пенальти. После навеса слева Рыбус руками захватом за шею завалил Байрамяна, и Карасёв указал на точку. К мячу подошёл Полоз и довёл счёт до разгромного. «Спартак» не сдавался, и через пять минут сократил счёт. Джикия набросил мяч в штрафную точно на голову Соболеву, который перепрыгнул Осипенко и головой мощно пробил в дальний нижний угол.

После этого «Ростов» постарался отодвинуть игру, чтобы «Спартак» вдруг не поймал кураж. «Красно-белые» же пытались ещё прибавить. Особенно старался Классен, но из-за чрезмерного желания у него то мяч после навеса с фланга срезался, то удар получался неподготовленным и неточным. Затем ещё и Умяров поспешил и пробил выше ворот. На последней минуте основного времени интригу мог возродить Мелёшин. Хлусевич слева навесил на молодого нападающего, который был совсем один, но удар форварда головой в угол оказался неточным. Счёт же больше не изменился.

В следующем туре через неделю «Ростов» также дома сыграет против «Крыльев Советов». «Спартак» же ждёт ещё один большой матч – против столичного «Локомотива». Правда, до этого на неделе команды ещё сыграют очередные поединки в Кубке России. В этом турнире «Спартак» примет «Факел», а «Ростов» - «Оренбург».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов
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Комментарии (7)
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Diman777
11 Сентября 2022 в 22:55
3 гола имени рубуся - вот усилил фланг федун напоследок - икра б..ь
Такого даже коля рассказов не делал.
во всём этом радостного только, что федун со своей прости боже женой свалил из клуба.
Sergey999
11 Сентября 2022 в 22:24
Это еще спартаку с судейкой повезлл, двоих можно было спокойно удалять.
Volk Odinochka
11 Сентября 2022 в 21:51
Даже и писать нечего. Проиграли в пух и прах. Нужны качественный игроки в основу и запас, иначе всё останется как было.
wild cat
11 Сентября 2022 в 22:25
ай..начала ужэ есть мевлю купили...)) зашыта как скала будит..как ни приступноя крепасть..))
ингерман
11 Сентября 2022 в 21:45
ай дайте рыжаму ышо поработац.. чувак к карыцу пришолси.. )))
wild cat
11 Сентября 2022 в 22:26
ай..канэшна нада дать..)) щас начнёт шаманить и фсё папрёт у ниво..))
Горчица+
11 Сентября 2022 в 22:42
Зульфия отдаст рыжему корыто и он сам начнёт ботвинью варганить. Особую магическую...))))
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