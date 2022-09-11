Магия Абаскаля закончилась: «Спартак» второй тур подряд проигрывает, ведя по ходу матча в счёте

«Спартак» второй тур подряд открыл счёт, но вновь проиграл. «Красно-белые» в каждом тайме забили «Ростов» по голу, а пропустили по два. Благодаря этому успеху подопечные Валерия Карпина вышли на третье место.

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0:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Потасовка на поле (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Девятый тур Премьер-лиги завершался в Ростове-на-Дону, где местный клуб принимал «Спартак». Этот матч в последние годы традиционно привлекает к себе внимание как соперничество Валерия Карпина и его бывшей команды. В этот раз коллективы ещё и подошли к очному матчу, имея одинаковое количество очков – по 16. Победитель поединка выходил бы на чистое третье место.

По истечении шести минут хозяева могли открыть счёт. Атака началась с выхода Песьякова за пределы штрафной, чтобы опередить соперник. В несколько пасов дончане дошли до чужой штрафной, и после передачи Полоза на рандеву с Селиховым вырвался Тугарев, но голкипер гостей выручил. В ответ спартаковский Чернов справа набрасывал футбольный снаряд на линию вратарской, где был Соболев, но форвард махнул мимо мяча. Вскоре москвичи уже провели атаку левым краем. Промес покатил пас на Игнатова в штрафную, тот в касание сделал пас в центр на Зобнина, который бил с близкого расстояния, но Песьяков выручил ворота.

После этого игра, казалось, чуть успокоилась. «Спартак» владел мячом, но ростовчане уверенно оборонялись. Однако в середине тайма преимущество «красно-белых» дало результат. Рыбус слева навесил, Промес в штрафной первым касанием перебросил мяч через Осипенко, а вторым с разворота слёта расстрелял ворота. Песьяков коснулся футбольного снаряда, но вытащить его не смог.

«Спартак» будто расслабился после этого, и «Ростов» тут же наказал. Дончане провели быструю атаку, Комличенко получил мяч недалеко от левого угла штрафной, сделал пас в центр на Полоза, который на замахе ушёл от Рыбуса и пробил в правый нижний угол. Селихов красиво летел, но спасти ворота не смог. «Ростов» после этого поймал кураж, пошёл вперёд и вскоре вышел вперёд. На этот раз Глебов слева с линии штрафной покатил в центр на Уткина, который из радиуса как рукой с левой ноги забросил мяч в правый верхний угол.

После этого игра вернулась в русло, которое было при нулевом счёте. «Спартак» чуть больше владел мячом, но «Ростов» к своим воротам всё также соперника особо не подпускал. Правда, и сами дончане особо в контратаки не убегали. В итоге на перерыв хозяева ушли, ведя в счёте.

Уже в самом дебюте второго тайма «Спартак» обязан был сравнивать счёт. Промес получил мяч на левом углу штрафной, сместился в центр и покатил правее на Хлусевича, который бил без сопротивления, но в створ не попал. «Красно-белые» вообще начали активно после перерыва, но, раскрывшись, пропустили ещё. «Ростов» пошёл в контратаку, потерял мяч. Однако тут же Рыбус обрезался на своей половине поля, Уткин перехвати футбольный снаряд, вывел Комличенко на рандеву, который легко переиграл Селихова.

«Спартак» быстро мог восстановить статус-кво, но после навеса справа и удара Зобнина головой мяч из угла вытащил Песьяков. Чуть позже Умяров после паса Рыбуса пальнул по центру из-за пределов штрафной, но получилось точно в руки голкиперу хозяев. Затем Игнатов ещё с более дальней дистанции выстрелил, но получилось совсем неточно. «Спартак» шёл вперёд большими силами, но «Ростов» очень спокойно оборонялся, не позволяя «красно-белым» что-либо создавать.

В середине второго тайма одна из нечастных вылазоа «Ростова» завершилась назначением пенальти. После навеса слева Рыбус руками захватом за шею завалил Байрамяна, и Карасёв указал на точку. К мячу подошёл Полоз и довёл счёт до разгромного. «Спартак» не сдавался, и через пять минут сократил счёт. Джикия набросил мяч в штрафную точно на голову Соболеву, который перепрыгнул Осипенко и головой мощно пробил в дальний нижний угол.

После этого «Ростов» постарался отодвинуть игру, чтобы «Спартак» вдруг не поймал кураж. «Красно-белые» же пытались ещё прибавить. Особенно старался Классен, но из-за чрезмерного желания у него то мяч после навеса с фланга срезался, то удар получался неподготовленным и неточным. Затем ещё и Умяров поспешил и пробил выше ворот. На последней минуте основного времени интригу мог возродить Мелёшин. Хлусевич слева навесил на молодого нападающего, который был совсем один, но удар форварда головой в угол оказался неточным. Счёт же больше не изменился.

В следующем туре через неделю «Ростов» также дома сыграет против «Крыльев Советов». «Спартак» же ждёт ещё один большой матч – против столичного «Локомотива». Правда, до этого на неделе команды ещё сыграют очередные поединки в Кубке России. В этом турнире «Спартак» примет «Факел», а «Ростов» - «Оренбург».