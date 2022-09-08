Мостовой: «Мевля может закрепиться в «Спартаке»

Московский «Спартак» усилился защитником Михой Мевля, который покинул турецкий «Аланьяспор». Его переход прокомментировал бывший игрок клуба - Александр Мостовой. Он уверен в том, что футболист сможет закрепиться в составе самого титулованного клуба в российском футболе.

- Защитник нужен был, неплохой вариант для «Спартака», для нашего чемпионата футболист достаточно надежный. В «Спартаке» Мевля может закрепиться, ведь мы видели, как играли центральные защитники в матче с «Зенитом», - цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Свой следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет в воскресенье, 11 сентября против «Ростова».