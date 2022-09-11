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​Широков – о трансфере Мевли: «Если его берут, тогда и я ещё смогу»

 
11 Сентября 2022 • 14:48 Комментировать (3)
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.00 X 3.55 2 2.35
Через 3 ч. 13 мин.

Роман Широков, который в своё время защищал цвета «Спартака», высказался о трансфере Михи Мевли.

Напомним, под занавес трансферного окна «красно-белые» подписали со словенским защитником контракт по схеме «1+1».

«Ну, я ещё тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк ещё в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано», - высказался Широков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Широков не видит смысла в подписании контракта с Мевлей. Он считает, что словенец не превосходит российских футболистов «Спартака» по уровню игры.

В воскресенье, 11 сентября, «Спартак» сыграет в гостях у «Ростова». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Миха Мевля
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Комментарии (3)
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Горчица+
11 Сентября 2022 в 15:51
Теперь Спартак непобедим!👽Скоро зелёных человечков подпишут! И ромбик зелёный будет!
wild cat
11 Сентября 2022 в 14:56
ай..апеть хрюндили нашли алмас ни агранёный...)) ну типерь за ахрану варот можна ни баяца...)) усё будит пат кантролем...))
ингерман
11 Сентября 2022 в 14:58
ай бро мячи из вароц барадой как лапатой будец выхребац.. )))
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