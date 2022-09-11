​Широков – о трансфере Мевли: «Если его берут, тогда и я ещё смогу»

Роман Широков, который в своё время защищал цвета «Спартака», высказался о трансфере Михи Мевли.

Напомним, под занавес трансферного окна «красно-белые» подписали со словенским защитником контракт по схеме «1+1».

«Ну, я ещё тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк ещё в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано», - высказался Широков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Широков не видит смысла в подписании контракта с Мевлей. Он считает, что словенец не превосходит российских футболистов «Спартака» по уровню игры.

В воскресенье, 11 сентября, «Спартак» сыграет в гостях у «Ростова». Не пропустите текстовую трансляцию.