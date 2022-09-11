Мостовой: «Интересно послушать сейчас тех, кто восхищался Абаскалем»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Александр Мостовой, бывший футболист московского «Спартака», расстроен итогами матча. Он считает, что люди, превозносившие Абаскаля, поспешили.

- Мне интересно послушать тех, кто три тура назад кричал о том, как Абаскаль настроил команду, что-то выстроил. А что он выстроил? Пришел в готовую команду, получает удовольствие, тащится от того, что здесь хорошо, - цитирует Мостового издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Спартак» примет дома «Локомотив».