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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостового раздражают разговоры о «гениальности Абаскаля»

 
06 Сентября 2022 • 05:35 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой после поражения красно-белых от «Зенита» раскритиковал тренера команды Гильермо Абаскаля. Он решил развить тему уже на следующий день, заявив, что не видит в испанском специалисте никакой гениальности, а разговоры о ней его откровенно раздражают.

- Буквально с пару месяцев назад Ваноли выиграл со «Спартаком» кубок, которого команда не видела почти 19 лет! Но все почему-то уже словно и забыли про «тренерский гений Ваноли». Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так? - цитирует специалиста Rusfootball.info.

В следующем, девятом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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