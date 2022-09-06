Мостового раздражают разговоры о «гениальности Абаскаля»

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой после поражения красно-белых от «Зенита» раскритиковал тренера команды Гильермо Абаскаля. Он решил развить тему уже на следующий день, заявив, что не видит в испанском специалисте никакой гениальности, а разговоры о ней его откровенно раздражают.

- Буквально с пару месяцев назад Ваноли выиграл со «Спартаком» кубок, которого команда не видела почти 19 лет! Но все почему-то уже словно и забыли про «тренерский гений Ваноли». Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля». Почему так? - цитирует специалиста Rusfootball.info.

В следующем, девятом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».