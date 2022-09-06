Арбитр Хусаинов — о трёх пенальти в ворота «Торпедо»: «Бобровский всё сделал чётко»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал концовку матча 8-го тура РПЛ, в котором «Ростов» в гостях одолел «Торпедо» (1:0).

Напомним, главный судья прошедшей встречи Ян Бобровский дважды позволил ростовчанам перебить пенальти. Первые две попытки успехом не увенчались, а вот с третьего раза Максим Осипенко всё-таки сумел отправить мяч в сетку ворот соперника, принеся «Ростову» победу.

По мнению Хусаинова, Бобровский всё сделал верно, не ошибившись ни в одном из своих решений.

«По трактовкам, одна нога голкипера должна быть на линии. А Бабурин прыгал двумя ногами вперёд. Причём на большое расстояние. Это нарушение. Бобровский всё сделал чётко», — приводит слова Хусаинова «Плеймейкер».

После этой победы «Ростов» набрал 16 очков и продолжил преследовать лидирующий «Зенит» в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 11 сентября против «Спартака». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.