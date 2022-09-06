Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осипенко: «С Карпиным по поводу сборной России не общались»

 
06 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мнением о предстоящих сборах национальной сборной России, которые должны пройти в этом месяце.

Напомним, что возглавляет «Ростов» наставник национальной команды Валерий Карпин.

«С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идём от игры к игре, ни одной мысли о сборной», — цитирует Осипенко Sport24.

Также 28-летний футболист признался, что для него не имеет значения, против какой команды проводить товарищеский матч. Ранее сообщалось, что соперником сборной России может Кыргызстан.

Отметим, что в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0) Осипенко отметился победным голом с пенальти. На национальную сборную защитник провёл три официальных матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Максим Осипенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:31 · Россия. Премьер-лига
Осипенко: «С Карпиным по поводу сборной России не общались»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Личка назвал проблему молодых игроков в России
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Ульянов подтвердил, что уходит с должности гендиректора «Химок»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер клуба «Шавиш» подтвердил переход Баши в «Краснодар»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Улучшенное предложение «Спартака» по Фернандесу не повлияло на позицию «Волоса» - агент
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «После увольнения Цорна хуже уже точно не будет»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент не думает, что Монтес перейдёт в «Динамо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Урунова вызвали в сборную Узбекистана, хотя он не играл с июня
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов считает, что в РПЛ Жирков больше выступать не будет
13:57 · Россия. Премьер-лига
«Мы не «Спартак» или «Зенит»: тренер «Оренбурга» высказался о трансферах
13:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Йовелич сильнее всех нападающих ЦСКА»
13:47 · Россия. Премьер-лига
​МВД ответило на претензии «Спартака»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о судействе: «Надо обращаться не в ЭСК, а в другой орган»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Роганович прибыл в Москву, чтобы подписать контракт с «Торпедо»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Рудаков: «Ростов» Карпина может побороться за золото РПЛ»
Все новости
Рекомендуем