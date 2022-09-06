Осипенко: «С Карпиным по поводу сборной России не общались»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мнением о предстоящих сборах национальной сборной России, которые должны пройти в этом месяце.

Напомним, что возглавляет «Ростов» наставник национальной команды Валерий Карпин.

«С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идём от игры к игре, ни одной мысли о сборной», — цитирует Осипенко Sport24.

Также 28-летний футболист признался, что для него не имеет значения, против какой команды проводить товарищеский матч. Ранее сообщалось, что соперником сборной России может Кыргызстан.

Отметим, что в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0) Осипенко отметился победным голом с пенальти. На национальную сборную защитник провёл три официальных матча.