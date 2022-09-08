Агент Андрей Степанов, который представляет интересы защитника Михи Мевли, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после перехода словенца в «Спартак».

Напомним, что в четверг «Спартак» объявил о подписании с Михой Мевлей трудового соглашения по формуле «1+1».

«Первый интерес «Спартака» возник ещё месяц назад, и мы были в состоянии переговоров. Конкретика появилась уже после последнего «Спартака» с «Зенитом», - высказался Степанов.

Отметим, что в игре против «Зенита» «Спартак» потерял двух полузащитников – Руслана Литвинова и Кристофера Мартинеса. Миха Мевля, как известно, способен играть не только в центре обороны, но и в опорной зоне.