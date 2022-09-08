«Спартак» объявил о переходе в свои ряды защитника – контракт на сезон 2022/2023 с московским клубом подписал Миха Мевля. В трудовом соглашении 32-летнего футболиста прописана опция возможного продления ещё на год.

Миха Мевля перебрался в «Спартак» из турецкого «Аланьяспора». В России этого футболиста прекрасно знают, поскольку ранее он выступал за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В «Спартаке» Миха Мевля выбрал номер 32.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Ростова» на выезде. Обе команды на текущий момент имеют по 16 очков в своих карманах.