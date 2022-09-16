Комличенко рассказал, в чём крутость Карпина

Форвард Николай Комличенко, выступающий за «Ростов», поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Харизма из Карпина прет, настрой передается всем. Вообще не любит проигрывать. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер - один из лучших, с кем я работал», - приводит слова Комличенко«Чемпионат».

Отметим, что Карпин совмещает работу в «Ростове» и национальной сборной России.

По итогам девяти туров чемпионата «жёлто-синие» набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице. В предыдущем туре Премьер-лиги команда Карпина победила столичный «Спартак» со счетом 4:2.