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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко рассказал, в чём крутость Карпина

 
16 Сентября 2022 • 10:33 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Форвард Николай Комличенко, выступающий за «Ростов», поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Харизма из Карпина прет, настрой передается всем. Вообще не любит проигрывать. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер - один из лучших, с кем я работал», - приводит слова Комличенко«Чемпионат».

Отметим, что Карпин совмещает работу в «Ростове» и национальной сборной России.

По итогам девяти туров чемпионата «жёлто-синие» набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице. В предыдущем туре Премьер-лиги команда Карпина победила столичный «Спартак» со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Николай Комличенко
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