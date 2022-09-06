В «Ростове» сообщили, что до сих пор не получили деньги от «Норвича» за аренду Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре со Sport24 сообщил, что российский клуб до сих пор не получил деньги от английского «Норвича» за аренду полузащитника Матиаса Норманна.

Напомним, что «Норвич» арендовал норвежского футболиста в августе прошлого года. В клубе из АПЛ Норманн провёл в общей сложности 25 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Норманн близок к переходу в московское «Динамо», из-за чего главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение больше не вызывать футболиста в национальную команду.