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В «Аланьяспоре» не исключили переход Мевли в «Спартак»

 
08 Сентября 2022 • 14:41 Комментировать
Аланьяспор
...
Анкарагюджю
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09.09 20:00

Генеральный координатор турецкого клуба «Аланьяспор» Мавлутхан Чавушоглу высказался о возможном переходе словенского защитника Михала Мевли в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист, ранее выступавший за «Зенит», «Сочи» и «Ростов», близок к переходу в московский клуб.

«Пока ещё ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», — приводит слова Чавушоглу «Спорт-Экспресс».

За турецкую команду защитник выступает с лета прошлого года. Всего в составе «Аланьяспора» Мевля провёл 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аланьяспор Миха Мевля Трансферы футбола - лето 2022
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