В «Аланьяспоре» не исключили переход Мевли в «Спартак»

Генеральный координатор турецкого клуба «Аланьяспор» Мавлутхан Чавушоглу высказался о возможном переходе словенского защитника Михала Мевли в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист, ранее выступавший за «Зенит», «Сочи» и «Ростов», близок к переходу в московский клуб.

«Пока ещё ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», — приводит слова Чавушоглу «Спорт-Экспресс».

За турецкую команду защитник выступает с лета прошлого года. Всего в составе «Аланьяспора» Мевля провёл 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.