Московский «Спартак» получил кадровый удар, потеряв сразу квартет ведущих игроков на старте сезона. Месяц назад до 2023 года выбыл полузащитник Виктор Мозес. Также получили травмы вингер Антон Зиньковский, защитник Руслан Литвинов и опорник Кристофер Мартинс, который должен восстановиться лишь к декабрю.

Легенда клуба Андрей Тихонов считает, что отсутствие Мартинса - шанс для Наиля Умярова, а руководство «красно-белых», похоже, думает иначе. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в столичном клубе надеются заменить Мартинса свободным агентом.

Напомним, что за 25-летнего игрока из Люксембурга «Спартак» отдал 6,5 млн евро.