Полоз: «Когда нам забили, мы раскрепостились»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Дмитрий Полоз, нападающий ростовского клуба, стал одним из творцов общего успеха своей команды. Он забил два мяча в этой игре - первый, а затем последний гол «Ростова».

- Первые 20 минут «Спартак» очень хорошо прессинговал, не давал легко выходить, как бы хотелось. Когда нам забили, мы немного раскрепостились и начали показывать свой футбол, - заявил Полоз в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Ростов» примет дома «Крылья Советов».