​Карпин выбрал состав на матч со «Спартаком»

В воскресенье вечером «Ростов» будет принимать «Спартак» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Наставник «жёлто-синих» Валерий Карпин решил выпустить в основном составе своей команды таких исполнителей:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

Битва между «Ростовом» и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:45. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

«Ростов» в этом чемпионате России ещё ни разу не проиграл. Команда Валерия Карпина четыре раза победила и четыре раза сыграла вничью.