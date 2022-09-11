​Ловчев дал прогноз на точный счёт матча «Ростов» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев поделился своими мыслями о результате матча девятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».

«Мне кажется, что «Спартак» победит. Не буду оригинальным и назову счёт 2:1», - высказался Ловчев, чьи слова приводит «Плеймейкер».

«Ростов» и «Спартак» начнут очный матч девятого тура чемпионата 11 сентября в 19:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Стоит отметить, что «Ростов» в этом чемпионате ещё не знал горечи поражений (четыре победы, четыре ничьи). Судя по прогнозу Ловчева, он считает, что серия прервётся.