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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор дал прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

 
11 Сентября 2022 • 07:59 Комментировать (1)
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.00 X 3.55 2 2.35
Через 10 ч. 24 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о поединке между «Ростовом» и «красно-белыми» в девятом туре Российской премьер-лиги.

«Не жду от «Ростова» много голов. Что касается «Спартака», то у него много потерь. Мы увидим осторожную игру с большим количеством единоборств. Мой прогноз - ничья», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 11 сентября. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

Перед этой встречей соперники являются соседями по турнирной таблице: «Спартак» занимает шестое место, а «Ростов» находится на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Эдуард Мор
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
11 Сентября 2022 в 09:02
ростов выбрал лимит фортуны в прошлом туре,аж
с запасом,так что сегодня скорее всего продует.
победителю- третья строчка !
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