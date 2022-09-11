Мор дал прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о поединке между «Ростовом» и «красно-белыми» в девятом туре Российской премьер-лиги.

«Не жду от «Ростова» много голов. Что касается «Спартака», то у него много потерь. Мы увидим осторожную игру с большим количеством единоборств. Мой прогноз - ничья», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 11 сентября. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

Перед этой встречей соперники являются соседями по турнирной таблице: «Спартак» занимает шестое место, а «Ростов» находится на седьмой позиции.