Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна зарплата Мевли в «Спартаке»

 
07 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать
Аланьяспор
...
Анкарагюджю
1 1.73 X 4.00 2 4.50
09.09 20:00

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник «Аланьяспора» Миха Мевля после перехода в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 32-летнего словенца из турецкой команды в «Спартак» близка к завершению.

Как сообщает Metaratings, зарплата защитника в московском клубе составит около 750 тысяч евро за сезон.

Напомним, ранее Мевля уже выступал в России, где защищал цвета «Зенита», «Сочи» и «Ростова».

За «Аланьяспор» Мевля выступает с лета прошлого года. Всего в составе турецкий команды защитник провёл 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в один миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аланьяспор Миха Мевля Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАНЬЯСПОР АНКАРАГЮДЖЮ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
12:06 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Мевли в «Спартаке»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой знает, где продолжит карьеру Тедеско
11:51 · Россия. Премьер-лига
Коваленко поделился эмоциями после вызова в сборную России
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о трансфере голландского нападающего официально
10:50 · Россия. Премьер-лига
Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Торпедо»: «Когда пришёл Геркус, всё стало рушиться на глазах»
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника
09:44 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Мевли
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» близок к трансферу экс-игрока «Зенита»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Куленович не перейдёт в РПЛ»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Терюшков считает, что у Норманна не возникнет проблем с получением российского паспорта
06:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Травма Мартинса - шанс для Умярова»
03:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате
03:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Жаль Василенко, он проделал огромную работу»
Все новости
Рекомендуем