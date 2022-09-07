Стала известна зарплата Мевли в «Спартаке»

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник «Аланьяспора» Миха Мевля после перехода в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 32-летнего словенца из турецкой команды в «Спартак» близка к завершению.

Как сообщает Metaratings, зарплата защитника в московском клубе составит около 750 тысяч евро за сезон.

Напомним, ранее Мевля уже выступал в России, где защищал цвета «Зенита», «Сочи» и «Ростова».

За «Аланьяспор» Мевля выступает с лета прошлого года. Всего в составе турецкий команды защитник провёл 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в один миллион евро.