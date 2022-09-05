Кто из россиян летом мог уехать в Европу

Почти во всей Европе закрыто трансферное окно. Некоторые российские игроки этим летом сумели уехать в иностранные чемпионаты, а кто-то не смог. Сетевое издание «Евро-Футбол.ру» подводит итоги.

Этим летом сразу несколько российских игроков отправились в иностранные чемпионаты. Артём Дзюба и Магомед Оздоев покинули «Зенит» и отправились в Турцию – в «Адана Демирспор» и «Карагюмрюк» соответственно. Станислав Крицюк сменил Санкт-Петербург на португальский «Жил Висенте». Молодой хавбек Егор Пруцев покинул «Сочи» ради сербской «Црвены Звезды». Магомед-Шапи Сулейманов отправился в аренду в «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Однако ряд футболистов по разным причинам не уехали.

Арсен Захарян

Самое громкое имя в этом списке. Молодой полузащитник «Динамо» был в шаге от трансфера в «Челси». Лондонцы готовы были активировать пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, но из-за санкций не смогли организовать денежный перевод в Россию. Сам Захарян подтвердил, что переход был реален.

Некоторые СМИ сообщили, что «Челси» и «Динамо» якобы достигли джентльменского соглашения, по которому полузащитник ближайшие полгода проведёт в Москве, а зимой отправится в Лондон. По крайней мере «Челси» хочет до зимы решить вопрос с тем, как провести оплату в Россию.

Однако Захарян может теперь уехать в другую страну. Дела полузащитника ведёт Рафаэла Пимента – главная в агентстве Мино Райолы после его смерти. Если Захарян продолжит прогрессировать, а «Челси» не придумает, как произвести оплату, то полузащитник уедет в другой чемпионат. Сообщалось об интересе «Милана», «Бенфики». При этом компенсация в 15 миллионов евро для современного футбола не выглядит какой-то большой.

Дмитрий Баринов

Полузащитник «Локомотива» мог оказаться в испанской «Валенсии». Баринов также подтверждал эту информацию и хотел уехать в Испанию, но «лос чес» трансфер так и не осуществили. По данным медиа, основной проблемой также стала текущая ситуация в мире. По слухам, «Валенсия» не захотела связываться со всеми проблемами, которые сейчас существуют в отношении России на Западе. Вместо Баринова «лос чес» купили 22-летнего португальца Андре Альмейду и арендовали Нико Гонсалеса у «Барселоны» и Илаиша Мориба у «Лейпцига».

Сам Баринов летом мог перейти в московское «Динамо», но не захотел менять команду внутри России. Судя по всему, полузащитник всё же думает о карьере в одном из ведущих иностранных чемпионатов. Текущий контракт Баринова завершается будущим летом, а в статусе свободного агента переезд в Европу будет проще, так как не будет проблем с денежным переводом.

Гамид Агаларов

В отличие от Захаряна и Баринова нападающий сам отказался от переезда в Европу. «Маритиму» хотел взять Агаларова в аренду на сезон, чтобы раскрутить его в Португалии. По их задумке, через год нападающего могли бы купить «Бенфика» или «Порту», а процент от этой сделки отправился бы клубу с Мадейры. «Уфа» готова была рассмотреть такой вариант, и выбор был за самим Агаларовым.

Форвард же вместо попытки закрепиться в Европе предпочёл подписать серьёзный по деньгам контракт с «Ахматом». Сам Агаларов сказал, что хочет попробовать свои силы за рубежом, но пока предпочитает окрепнуть в России. Однако шансы форварда на переезд теперь серьёзно снизились. Покупать Агаларова и переводить деньги грозненскому клубу, который сам находится под жёсткими санкциями, будет слишком проблематично.

Зелимхан Бакаев

Летом у полузащитника завершился контракт со «Спартаком», и он был волен сам определять клуб, где продолжит карьеру. До февральских событий у Бакаева были предложения из Италии и Испании, но, по словам его представителя Германа Ткаченко, эти варианты отвалились. При этом сообщалось, что вингер мог оказаться в Турции, где никаких проблем нет.

Однако Бакаев вместо этого предпочёл отправиться в питерский «Зенит», который согласился на финансовые условия полузащитника. Пока рано подводить итоги решения, но в 8 турах Премьер-лиги он лишь однажды появился в стартовом составе, однако не доиграл матч с ЦСКА до конца.

Роман Андреев