Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин не удивлён формой ветеранов «Спартака»

 
11 Сентября 2022 • 13:28 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.13 X 9.00 2 20.00
Через 2 ч. 35 мин.

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал форму соперников из «Спартака» в матче легенд, где победили бывшие игроки московского клуба со счетом 2:1.

- Неплохо выглядел Павлюченко, хорошо выглядел Павленко, да и Мелешин правый фланг закрыл, - приводит слова Аршавина Sport24.

Также Аршавин добавил, что Андрей Тихонов в хорошей форме, но это для него не секрет, ведь они часто пересекаются. В целом, экс-капитана «Зенита» никто не удивил.

Отметим, что это уже второй за последнее время матч ветеранов данных команд. Первый состоялся перед встречей «Спартака» и «Зенита» в споре за Суперкубок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 94 минута Урал 2:0 Торпедо Москва
11.09  15:00 Факел ... Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Широков – о трансфере Мевли: «Если его берут, тогда и я ещё смогу»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви оформил дубль, у «Торпедо» мало времени, чтобы отыграться
14:44 · Россия. Премьер-лига
Роша рассказал об адаптации в ЦСКА
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Захарян не согласовывал контракт с «Челси»
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Урал» открыл счёт в матче с «Торпедо»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Роша — о матче ЦСКА – «Краснодар»: «Рад дебютировать в такой игре»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
14:25 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев – в основе «Локомотива» на матч с «Факелом»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Сорокин оценил работу судей в матче ЦСКА – «Краснодар»
13:59 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может привлечь правоохранительные органы к расследованию судейства матча с ЦСКА 2
13:49 · Россия. Премьер-лига
Фролов: «В кайф ли мне не играть, а сидеть на скамейке? Да, деньги платятся — всё нормально» 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не удивлён формой ветеранов «Спартака»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Осинькин высказался об интересе к себе со стороны «Спартака» и «Локомотива»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Думаю, что у нас немного времени есть, чтобы ввести новичков в состав»
Все новости
Рекомендуем