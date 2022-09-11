Аршавин не удивлён формой ветеранов «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал форму соперников из «Спартака» в матче легенд, где победили бывшие игроки московского клуба со счетом 2:1.

- Неплохо выглядел Павлюченко, хорошо выглядел Павленко, да и Мелешин правый фланг закрыл, - приводит слова Аршавина Sport24.

Также Аршавин добавил, что Андрей Тихонов в хорошей форме, но это для него не секрет, ведь они часто пересекаются. В целом, экс-капитана «Зенита» никто не удивил.

Отметим, что это уже второй за последнее время матч ветеранов данных команд. Первый состоялся перед встречей «Спартака» и «Зенита» в споре за Суперкубок.