Файзулин — о матче «Зенит» - «Оренбург»: «Честно, удивлён такому результату»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Оренбургом» (8:0) в 9-м туре РПЛ.

«Даже тяжело сказать, «Зенит» настолько сильный или «Оренбург» настолько слабый. Честно, удивлен такому результату. Думал, что «Оренбург» проиграет, но не с таким счетом», — приводит слова Файзулина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 8:0. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Файзулин защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2008 по 2018 год.