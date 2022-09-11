«Зенит» одержал самую крупную победу в истории клуба

В матче девятого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0, установив клубный рекорд по самой крупной победе. Ранее питернцы два раза побеждали с разницей в семь мячей, и пять раз обыгрывали соперника с преимуществом в шесть голов.

Что характерно - все эти случаи пришлись на последние восемь лет, то есть именно тогда, когда доминирование «Зенита» стало особенно акцентированным.

Следует заметить, что нынешний рекорд все-таки не является абсолютным, так как в 2002 году «Зениту» уже удавалось выиграть со счетом 8:0, но это было в матче Кубка УЕФА против команды из Андорры - «Энкампа».