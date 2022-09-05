Круговой уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил уверенность в том, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ по итогам текущего сезона.

«Зенит станет чемпионом в этом сезоне», — приводит слова Кругового Metaratings.

После восьми туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 набранных очков. Свой следующий матч петербургская команда проведёт 11 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» является чемпионом последних четырёх розыгрышей чемпионата России. Последней командой, выигрывавшей золотые медали до петербуржцев, остаётся московский «Локомотив».