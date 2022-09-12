Глеб: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ»

Бывший игрок сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Зенит» впечатляет за счет иностранцев. Очень сильный подбор легионеров, они показывают хороший футбол. У «Зенита» нет конкурентов? Пока так и есть», - приводит слова Александра «Матч ТВ».

В домашнем поединке девятого тура чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.

По итогам девяти матчей подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.