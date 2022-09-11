Игонин считает «Оренбург» слабой командой

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о крупной победе «сине-бело-голубых» в матче 9-го тура РПЛ над «Оренбургом».

«По качеству игроков и показанному футболу можно сказать, что «Оренбург» действительно слабый, они никак не сопротивлялись «Зениту», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что подопечные Сергея Семака с самого начала вышли с хорошим настроем и высоким прессингом.

«Зенит» обыграл «Оренбург» на своем поле в рамках матча 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 8:0.

Санкт-петербургский клуб является единоличным лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после девяти матчей.