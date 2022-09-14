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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов призвал не спешить короновать «Зенит»

 
14 Сентября 2022 • 12:04 Комментировать
Зенит
8:0
Оренбург
окончен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, смогут ли клубы РПЛ навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«У «Зенита» нет конкурентов? Ну подождите вы. Всего девять туров прошло. Рано короновать подопечных Семака. Впереди миллион всяких нюансов. Чего гадать?» - цитирует Орлова «Спорт-экспресс».

В последнем матче «сине-бело-голубые» одержали крупную победу над «Оренбургом» со счетом 8:0. Петербургский клуб набрал 23 очка после девяти туров и располагается на первом месте в таблице. «Зенит» опережает ближайшего конкурента на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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