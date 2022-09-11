Ловрен: «Отлично поработали»

Питерский «Зенит» продолжает идти по чемпионату России без поражений - в матче девятого тура чемпионата гегемон российского футбола еще раз ненавязчиво напомнил всем о своем классе, забив восемь голов в ворота «Оренбурга». Деян Ловрен, защитник питерского клуба, доволен результатами игры.

- Проделали сегодня хорошую работу. Не остановились даже при счете 5:0 и продолжили забивать и забивать. Это очень важно. Это говорит о характере команды, которая при любых цифрах на табло остается голодной до голов, - заявил Ловрен в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо».