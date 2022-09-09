Веденеев оценил состав «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о нынешнем подборе игроков команды.

«Для РПЛ с точки зрения состава у «Зенита» все хорошо, больше ничего не нужно. Супертрансферов сейчас нет - но их и быть не могло», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге сыграно восемь туров, по их итогам подопечные Сергея Семака набрали 20 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на три балла.

В следующем поединке «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Игра пройдет в воскресенье, 11 сентября.