​Личка не будет уволен из «Оренбурга», несмотря на 0:8

«Оренбург» в воскресенье провалился в гостях у «Зенита», проиграв с результатом 0:8 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Несмотря на столь ужасный результат, Марцел Личка не будет уволен с должности главного тренера оренбургской команды. Об этом рассказал Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора клуба.

«Марцел Личка остаётся главным тренером «Оренбурга». Он не играет на поле - там играют футболисты», - заявил Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Теперь «Оренбург» будет готовиться к гостевому поединку Фонбет Кубка России против «Ростова». Матч пройдёт в среду, 14 сентября.