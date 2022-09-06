«Мы не «Спартак» или «Зенит»: тренер «Оренбурга» высказался о трансферах

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка высказался о трансферной политике клуба. В летнее трансферное окно оренбуржцы подписали сразу нескольких футболистов из Аргентины.

«Аргентина стала главным рынком для «Оренбурга», потому что я их понимаю. Для них футбол - жизнь, они не боятся играть под давлением. Но тут надо понимать, что мы не «Спартак» или «Зенит» – нам приходится искать недорогих, но талантливых, чтобы потом их выгодно продать», - высказался Личка, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

В восьми прошедших турах чемпионата России «Оренбург» набрал девять зачётных баллов (три победы, пять поражений). Команда Марцела Лички на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице, то есть рядом с зоной переходных игр.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Оренбург» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда сыграет на выезде против лидера и чемпиона последних лет в лице «Зенита».