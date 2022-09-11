Малафеев дал совет вратарю «Оренбурга» после восьми пропущенных мячей от «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о победе санкт-петербургского клуба над «Оренбургом» (8:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Все просто — разный уровень команд. Как в индивидуальных показателях, так и в командном плане», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист пожелал вратарю «Оренбурга» Алексею Кеняйкину не переживать из-за такого количества пропущенных голов и продолжать усердно работать, эта ситуация должна сделать его сильнее, хуже уже не будет.

В текущем сезоне 24-летний Кеняйкин провел три матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 12 мячей.