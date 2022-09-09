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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известный агент считает оправданной стратегию «Зенита» по удержанию иностранцев

 
09 Сентября 2022 • 23:07 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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11.09 17:30

Известный футбольный агент Александр Маньяков считает оправданной стратегию питерского «Зенита» по удержанию своих лучших легионеров в составе, несмотря на то, что многие критикуют клуб, считая, что он тратит слишком много на них. Маньяков заявил, что у клуба нет иного выбора.

- «Зенит» в нынешних условиях сумел сохранить топовых легионеров — Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса и Малкома. Говорят, что их засыпали деньгами, поэтому они остались, но какой у «Зенита» был выход? Сейчас иностранный игрок в любой момент может сказать «до свидания», - цитирует Маньякова телеканал Матч ТВ.

В девятом туре российской Премьер-лиги «Зенит» примет в домашнем матче «Оренбург», эта игра пройдет в воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Маньяков
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