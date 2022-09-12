Семшов: «Оренбург» попал под каток «Зенита»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал крупную победу команды Сергея Семака над «Оренбургом» в матче девятого тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» легко разобрались с соперником со счетом 8:0.

«Это будет урок для оренбуржцев. После такого поражения будет морально тяжело. Но нужно делать выводы. «Оренбург» неплохо играет, особенно дома, но тут попали под каток», - приводит слова Семшова Metaratings.ru.

После вчерашнего успеха «Зенит» набрал 23 очка и оторвался от идущего вторым ЦСКА на три балла. Что касается «Оренбурга», то команда сохранила 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.