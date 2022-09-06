Наставник «Оренбурга» Личка рассказал, легко ли тренировать «Зенит»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о том, трудно ли тренировать санкт-петербургский «Зенит».

Чешский специалист не согласился с тем, что работать в «Зените» легко, так как тренеру этой команды необходимо уметь правильно взаимодействовать со звёздными футболистами.

«Давайте представим: вы заходите в раздевалку, а там сидят 20 звёзд-миллионеров. Вы говорите Малкому: «Сегодня не играешь». Он отвечает: «Окей». Одна игра — ничего страшного. А если так сделать три раза подряд, что он будет делать? Психовать», — приводит слова Лички «Чемпионат».

По словам наставника «Оренбурга», работая в больших командах необходимо быть хорошим психологом, чтобы справляться с эго, которым обладает каждый звёздный игрок.

Напомним, «Оренбург» проведёт очную встречу с «Зенитом» 11 сентября. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.