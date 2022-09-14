«Можно ставить миллион долларов»: Игонин предсказал чемпиона РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно шансов команды Сергея Семка в очередной раз защитить чемпионский титул РПЛ.

«Не вижу для «Зенита» соперников в чемпионате. Можно поставить миллион долларов на то, что петербуржцы могут выиграть чемпионат в этом сезоне», - цитирует Игонина Metaratings.ru.

В последнем матче в Российской премьер-лиге «Зенит» камня на камне не оставил от «Оренбурга», отгрузив в ворота соперника восемь безответных голов.

После девяти туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.