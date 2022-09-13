Червиченко считает, что «Зенит» переборщил в матче с «Оренбургом»

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», поделился мнением о разгромной победе петербургского «Зенита» над «Оренбургом» в матче девятого тура Премьер-лиги.

«Избиение родственной команды. «Оренбург» вроде как входит в клуб почитателей «Зенита». Так сильно его избить это, конечно, перебор», - высказался Червиченко в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что поединок состоялся в минувший уик-энд на «Газпром Арене» и завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 8:0.

По итогам девяти туров «Зенит» идет на первом месте, а «Оренбург» занимает 12-ю строчку.