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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что «Зенит» переборщил в матче с «Оренбургом»

 
13 Сентября 2022 • 10:21 Комментировать
Зенит
8:0
Оренбург
окончен

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», поделился мнением о разгромной победе петербургского «Зенита» над «Оренбургом» в матче девятого тура Премьер-лиги.

«Избиение родственной команды. «Оренбург» вроде как входит в клуб почитателей «Зенита». Так сильно его избить это, конечно, перебор», - высказался Червиченко в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что поединок состоялся в минувший уик-энд на «Газпром Арене» и завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 8:0.

По итогам девяти туров «Зенит» идет на первом месте, а «Оренбург» занимает 12-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Оренбург
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