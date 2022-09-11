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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком стал автором четвёртого гола «Зенита» в ворота «Оренбурга»

 
11 Сентября 2022 • 18:10 Комментировать
Зенит
8:0
Оренбург
1 1.15 X 8.50 2 17.00
2-й тайм

Не прошло и полчаса с начала матча девятого тура Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Оренбург», как команда Сергея Семака забила уже четвёртый гол в этом поединке. Малком Филипе получил мяч от Андрея Мостового, обработал его под удобную ногу и метко пробил, чем зажег на табло цифры 4 и 0.

Вряд ли «Зенит» сегодня упустит победу, в таком случае в активе чемпионов будет 23 очка и чистое первое место, у его соперника - всего 9 баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Малком Филипе
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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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Идет 76 минута Зенит 8:0 Оренбург 1.15 8.50 17.00
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