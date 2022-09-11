Малком стал автором четвёртого гола «Зенита» в ворота «Оренбурга»

Не прошло и полчаса с начала матча девятого тура Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Оренбург», как команда Сергея Семака забила уже четвёртый гол в этом поединке. Малком Филипе получил мяч от Андрея Мостового, обработал его под удобную ногу и метко пробил, чем зажег на табло цифры 4 и 0.

Вряд ли «Зенит» сегодня упустит победу, в таком случае в активе чемпионов будет 23 очка и чистое первое место, у его соперника - всего 9 баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.