Иван Сергеев: «Поздравления с исторической победой!»

Питерский «Зенит» продолжает идти по чемпионату России без поражений - в матче девятого тура чемпионата гегемон российского футбола еще раз ненавязчиво напомнил всем о своем классе, забив восемь голов в ворота «Оренбурга».

Один из мячей забил нападающий питерского клуба Иван Сергеев, который после матча назвал победу «исторической», поздравляя болельщиков.

- Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков «Зенита» с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд, - пригрозил соперникам Сергеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо».