Личка — про работу в России: «В Чехии писали что-то из разряда «он уже думает, как они»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о том, как в Чехии восприняли его желание работать в России.

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Ранее он работал в «Динамо» из Бреста, а также в чешском клубе «Хмел».

«Я приехал в Россию работать. Моей целью было сыграть в Премьер-лиге. Когда я принял решение остаться, про меня что-то в Чехии писали. Из разряда «он уже думает, как они». Такова жизнь», — цитирует Личку «Чемпионат».

Также тренер отметил, что не жалеет о своём решении отправиться работать в Россию летом 2020 года.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» расположился на 12-й строчке турнирной таблицы с девятью набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Лички проведут 11 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.