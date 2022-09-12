Малком: «Если я говорю, то всегда делаю»

Питерский «Зенит» продолжает идти по чемпионату России без поражений - в матче девятого тура чемпионата гегемон российского футбола еще раз ненавязчиво напомнил всем о своем классе, забив восемь голов в ворота «Оренбурга». Бразильский нападающий клуба Малком сделал дубль, а также отдал одну голевую передачу. Он доволен своим КПД в прошедшем матче.

- Я рад тому, как наша команда провела игру. Если я что-то говорю — всегда потом делаю! Очень хотелось забить сегодня, отличиться дважды перед родными болельщиками — счастлив, что мне это удалось, и я помог команде, - заявил Малком в интервью официальному сайту клуба.

В следующем, десятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо».