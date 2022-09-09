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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга» - о поединке с «Зенитом»: «Никто не говорит нам, что надо сдавать матчи»

 
09 Сентября 2022 • 08:17 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.13 X 8.50 2 20.00
11.09 17:30

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». О настрое на эту игру рассказал нападающий гостей Дмитрий Воробьёв.

«У нас будет особый настрой на «Зенит». Задача каждый матч выиграть и играть в свою игру. Никто не говорит нам, что надо сдавать матчи», - приводит слова футболиста издание «Известия».

Поединок «Зенит» - «Оренбург» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После восьми туров питерцы лидируют в таблице РПЛ, а команда из Оренбурга занимает 12-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Дмитрий Воробьёв
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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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