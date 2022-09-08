Данни уверен, что Дзюба будет забивать в Турции

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о бывшем партнёре по петербургской команде Артёме Дзюбе, который летом нынешнего года перешёл в «Адана Демирспор».

Португалец выразил уверенность в том, что 34-летний форвард будет забивать за свой новый клуб так же, как он это делал в «Зените».

«Считаю Артёма очень сильным игроком, голеадором. И если честно, немного грустно, что он ушёл из «Зенита». Но хорошо, что Дзюба перешёл в сильный чемпионат и сильный клуб», — цитирует Данни «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзюба провёл за «Адана Демирспор» три матча, забив в них один гол. Свой следующий матч команда российского форварда проведёт 12 сентября против «Трабзонспора». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.