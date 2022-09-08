Семак поставил оценку трансферной кампании «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал оценку летней трансферной кампании «сине-бело-голубых».

«Главное, что смогли сохранить костяк. А небольшие изменения помогают нам двигаться вперед. Так что абсолютно нормально, на твердую четверку», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В летнее транферное окно ряды петербургского клуба пополнили вратарь Иван Куарезма, защитник Родригао, хавбеки Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев, в также нападающий Матео Кассьерра.

После восьми туров «Зенит» с 20 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Семака проведут с «Оренбургом».