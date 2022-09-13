Кавазашвили: «Не думаю, что «Зенит» сможет пройти чемпионат без поражений»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что думает лидерстве петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Не думаю, что «Зенит» сможет пройти чемпионат без поражений. Хотя если «Арсенал» в АПЛ смог выиграть чемпионство без поражений, то почему «Зенит» в лиге, которая слабее, не сможет повторить данный успех?» - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

В последнем матче подопечные Сергея Семака на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» разгромно обыграли «Оренбург» со счетом 8:0. По итогам девяти туров петербургская команда набрала 23 балла и единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

В следующем туре «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 17 сентября.