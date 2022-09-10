Малком доволен признанием фанов «Зенита»

Фанаты питерского «Зенита» выбрали лучшего игрока августа, им оказался бразильский полузащитник Малком, который забил четыре гола по ходу месяца. Особенно важным его успех был в матче с московским ЦСКА, в котором «Зенит» победил со счетом 2:1. Малком доволен этим признанием.

- Я очень рад! Рад за то, что проголосовали за меня, за наши результаты в августе, рад, что партнеры доверяют мне. Сейчас я чувствую себя куда комфортнее и свободнее на поле, и потому могу приносить команде максимум пользы, - цитирует Малкома официальный сайт клуба.

Свой следующий матч в чемпионате России «Зенит» проведет в воскресенье, 11 сентября, против «Оренбурга».