​Стало известно, когда «Зенит» хочет сыграть с «Оренбургом» - РПЛ пока не одобрила перенос

«Зенит» пытается добиться переноса матча Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Об этом заявил главный тренер питерцев Сергей Семак, пожаловавшийся на календарь. В «Оренбурге» согласны на перенос, но РПЛ не одобряет изменение в календаре, о чём сообщили в клубе.

Стало известно, что «Зенит» хочет сыграть с «Оренбургом» не 11 сентября, а днём ранее – 10 сентября. Об этом сообщает «Чемпионат», приводя слова директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

В настоящий момент календарь «Зенита» на том отрезке турнирной дистанции выглядит так: «Оренбург» (11 сентября, дома), «Крылья Советов» (14 сентября, на выезде), «Динамо» (17 сентября, на выезде).