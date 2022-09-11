Рахимич назвал клуб, который будет бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич оценил шансы «армейской» команды на борьбу с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.

«Сколько команд будет конкурировать с «Зенитом»? Мне кажется, только ЦСКА. Остальных команд я не вижу», — передает слова Рахимича Sport 24.

Экс-игрок заявил, что в этом году московский клуб показывает хорошую и стабильную игру, благодаря которой команда и является конкурентом «Зениту».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после девяти матчей.

Напомним, Рахимич защищал цвета «красно-синих» с 2001 по 2014 год.