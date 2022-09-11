Малком в падении через себя забил седьмой гол «Оренбургу»

Меньше часа потребовалось футболистам «Зенита», чтобы забить семь мячей в ворота «Оренбурга». Вилмар Барриос сыграл на Малкома, который принял мяч на грудь и тут же пробил в падении через себя, а голкипер не смог выручить свою команду, пропустив уже седьмой мяч сегодня.

Для Малкома это второй гол в этом поединке, столько же забил Вендел. По разу отличились Иван Сергеев и Далер Кузяев. Также был автогол Александра Павловца.

«Зенит» уверенно лидирует, набирая 23 очка по итогам этого противостояния. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.