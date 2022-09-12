Наумов: «После матча с «Зенитом» мне даже немножко жалко «Оренбург»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на домашнем поле разгромил «Оренбург» со счётом 8:0.

По мнению Наумова, игроки «сине-бело-голубых» просто веселились в матче против соперника, значительно уступающего им в классе.

«После матча с «Зенитом» мне даже немножко жалко «Оренбург». Но в воскресение в Санкт-Петербурге встречались команды абсолютно разного уровня. «Зенит» на две головы выше. На поле царила абсолютна беспомощность!» — цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

После девяти проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 23 набранных очка. «Оренбург» же занимает 12-ю строчку с девятью баллами.