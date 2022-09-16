Комличенко - о победе «Зенита» со счётом 8:0: «Вратаря «Оренбурга» жалко - бедолага»

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» отпраздновал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 8:0. Своей реакцией на этот результат поделился нападающий «Ростова» Николай Комличенко.

«Когда увидел счёт 8:0, глаза по пять рублей стали. В шоке, что такие результаты ещё возможны. У «Зенита» всё залетало и получалось. Вратаря жалко - бедолага», - передает слова форварда «Чемпионат».

«Зенит» является единоличным лидером Премьер-лиги с 23 набранными очками после девяти туров. В следующем поединке подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с московским «Динамо».